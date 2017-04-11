Bakanlık Alışveriş Poşetleri İçin İnceleme Başlattı

»Ana Sayfa»Ekonomi
11.04.2017 12:42
Bakanlık Alışveriş Poşetleri İçin İnceleme Başlattı
Alışveriş poşetlerine ilişkin gelen şikayetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Alışveriş poşetleri için inceleme başlatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetlerine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, son zamanlarda tüketicilerin çok yakından tanıdığı bazı tanınmış markaların alışveriş poşetlerinde “doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur” şeklinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok başvurunun Bakanlığa ulaştığını ifade etti.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen söz konusu ifadeler Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alınmış olup, konuyla ilgili olarak teknik araştırmalar devam etmektedir. İncelemeler sonucunda bu poşetlerin üzerindeki iddiaların ispatlanamaması ve söz konusu poşetlerin çevreye zararlı olduklarının tespit edilmesi halinde anılan ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımız Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari yaptırımlar tesis edilecektir.”

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