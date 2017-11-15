Bakan Yılmaz, Liselere Giriş Sistemini Anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti grup toplantısında milletvekillerine TEOG yerine gelen yeni modeli anlattı.

Bakan Yılmaz'ın sunumuna göre liselere giriş sınavına katılacak öğrenciler, sınav puanlarına göre 5 okul, ayrıca adrese dayalı sisteme göre de 5 okulu tercih edecekler.

Sınava girmeyen öğrenciler ise kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul arasından 5 tercih yapacak.

Sunuma göre; örnek sorular Aralık ayı içerisinde yayımlanacak, sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek

Özel okullar da merkezi sınavla öğrenci alacaklar. Ancak merkezi sisteme dahil olmadan kendi yerleştirmelerini de yapabilecekler.

Kaynak: TRT Haber