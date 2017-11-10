Bakan Soylu’dan Cam Filmi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, son günlerin en çok tartışılan gündem maddesi haline gelen araba cam filmleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Cam filminde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz" diyen Bakan Soylu, "Konu netleşinceye kadar cam filmi cezası kesilmeyecek" dedi.

Bakan Soylu şöyle konuştu: "Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek."

BİR TANE CEZA KESİLMEYECEK...

"Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik" diyen bakan Soylu "Talimat verdim ben. Bir tane ceza kesilmeyecek bu konu aydınlığa kavuşana kadar. Yaklaşık 20 yıldır devam eden ama 4-5 yıllık serencamını burada anlatmaya çalıştığım bu cezalar kesilmeyecek diye talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Cam film cezası ne kadar?

Araç muayenesinde cam film geçen hafta ağır kusur kapsamına alınmıştı. Aracına cam film taktıranlara da 427 lira para cezası kesiliyor. Araçtaki cam filmler söktürüldükten sonra da tekrar muayeneden geçmek gerekiyor. Cam filmin tek istisnası ile orjinal fabrika üretiminden camların bu şekilde çıkmış olması. Bu da lüks araçlarda bulunan bir ayrıcalık.