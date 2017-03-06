Bakan Soylu: Suriye Politikamız Açık ve Nettir

Mardin’de STK’lar ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Suriye politikasına dönük eleştirilerle ilgili olarak da konuşan Soylu, “Politikamız açık ve nettir.” dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere eşi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Mardin Havalimanı'nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı karşıladı. Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ve Trabzonspor forması giymiş bir grup çocuk Bakan Soylu'ya çiçek verdi.

Soylu ve beraberindekiler daha sonra Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde ildeki sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat önderiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

"POLİTİKAMIZ AÇIK VE NETTİR"

Bakan Soylu, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirenlerin ne kadar yanılgı içerisinde olduklarının görüldüğünü söyledi.

28 bin Suriyelinin döndüğü Cerablus'ta güvenli şekilde yaşadığını vurgulayan Soylu, "Onlar kendi ülkelerinde, kendi topraklarında yaşamak istediler. Türkiye eğer bugün El Bab'da varsa, Münbiç ve Rakka'yı düşünüyorsa sebebi, yerlerinden yurtlarından edilmiş insanları tekrar yerleri ve yurtları ile buluşturma, oranın üzerinden Türkiye'ye terör ihraç etmek isteyenlere de müsaade etmemektir. Politikamız açık ve nettir. " şeklinde konuştu.

Terörün yerine istihdamın, halayın, horonun, kardeşliğin konulacağını belirten Soylu, "Bize itimat edin ve bize güvenin. 'Bütün inananlar kardeştir.' Bizim felsefemiz budur, başka hiçbir felsefemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

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Memlekette uzun süredir bazı oyunların döndüğünü, kardeşçe yaşayan milletlerin birbirine düşürülmek istendiğini ve fitne tohumlarının ekilmeye çalışıldığını belirten Süleyman Soylu’nun diğer değerlendirmeleri şöyle:

"PKK, DAEŞ ve FETÖ bir fitnedir. Bunlara verilecek en net ve en sağlam cevap bu salonda bizim bir arada oluşumuz bu toprakların çok dışında olan bir çok yeri rahatsız etmektedir, uykularını kaçırmaktadır. Hakkari Yüksekova'da bir havalimanı yaptık. Neredeyse bir başka ülkeye savaş açmışız gibi, iş makinelerini mi yakmadılar, mühendisleri mi kaçırmadılar. 'Esnafa o uçaklar binerseniz o uçakları düşürürüz.' diye pusulalar mı göndermediler. Dünya iyisi bir gencimizi kaymakam olarak gönderdik. Muhammed Fatih Safitürk kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin, elinde silah mı vardı, çatışmaya mı girmişti? Yol yapıyordu, okul yapıyordu, çocuklara oyun parkı yapıyordu. Haince bir bombayla şehit ettiler."

"BU BÜYÜK OYUN BU COĞRAFYANIN ÜZERİNE OYNANMAKTADIR"

Soylu, bu toprakların kardeşliğin nasıl olabileceğinin en güzel örneğini taşıdığını ve bu örneğin bozulması için oyun oynadığını belirtti.

Büyük oyun bu coğrafyanın üzerine oynandığına dikkati çeken Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu büyük oyun bu büyük medeniyetin üzerine oynanmaktadır ve bu oyun İslam'ın üzerine oynanmaktadır. Bunu hep beraber görüyoruz. Bu topraklarda hangi birleştirici değer varsa o değerlerimize oynanmaktadır. Bu oyunları anlıyoruz. Memleketimiz milletimiz büyük acılardan geçti ama bunu hiç bir zaman bir nefret meselesi haline getirmedi. Bunu nefret meselesine taşımak isteyenler, biliniz ki uluslararası anlayışların temsilcileridir."

Bu oyunların her zaman farkında olduklarını ve bunu birlikte bozacaklarını aktaran Soylu, "Eğer bu milletin güçlü birliği olmazsa ve ondan daha büyük olan Allah'ın bu milleti muhafazası olmazsa biz bugün harap ve bitaptık." dedi.

"BİZ TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ"

Terörün bitirilmesinde kararlı olduklarını vurgulayan Soylu, "Bizim meselimiz sadece teröristle mücadele değildir. Biz teröristle mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimiz ve en önemlisi milletimiz kararlı. Biz terörü bitireceğiz. Ama esas mesele terörden, teröristi bitirdikten sonradır." dedi.

"ÇOCUKLARIN DAĞA KAÇIRILMASI"

Soylu, terörün sona erdirilmesinin ardından sosyal ve ekonomik politikalarla her bireyi bu memleketin eşit ve iyi yetişmiş vatandaşı yapmakla mükellef olduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı olduğuna işaret eden Soylu, şunları aktardı:

"Eğer bir ailenin 12 yaşındaki evladı kendisinden habersiz bir şekilde Kandil'e, Metina'ya, Zap'a götürülüyorsa bunun sorumlusu benim ve bu sorumluluğu alıyorum. Bu çocukların yeri annelerinin yanıdır. Benim evladım nasıl annesinin yanında büyümüşse o çocuğun da yeri annesinin ve babasının yanıdır. Bir babanın en büyük muradı eşiyle çocuğuyla olmasıdır. Devlet bunu sağlayabilme kabiliyetine sahiptir ve sahip olmalıdır."

BELEDİYELERE YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

Bölgede huzurun ve güvenin tesis edilmesinin ardından önemli bir yatırım hamlesinin olacağını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyaya şikayet ettiler bizi 'Belediyelere el koydunuz' diye. Biz belediyelere el koymadık, teröre dayanak olan anlayışa el koyduk. Devlet olarak görevimiz bu bizim. Siz vergisini bu ülkenin birliğini ve berberliğini bozmaya çalışan PKK terör örgütüne göndereceksiniz. Buna müsaade ederseniz siz devlet olmazsınız. Kimse PKK'nın kölesi falan değildir. Böyle bir şey yoktur ve böyle bir şey olmayacaktır. Bizim senedimiz, birliğimiz İlay-ı Kelimetullah'ta tarif edilmiştir. Bizim bundan başka bir tarifimiz söz konusu değildir."