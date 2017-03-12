Bakan Kaya’nın “İstenmeyen Kişi” İlan Edilmesi Ne Anlama Geliyor?

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12.03.2017 18:44
Bakan Kaya’nın “İstenmeyen Kişi” İlan Edilmesi Ne Anlama Geliyor?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilerek sınır dışı etmesi, NATO müttefiki bir ülke için “ağır bir karar” olarak değerlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda’nın “istenmeyen kişi” kararı nedeniyle Schengen anlaşmasına dâhil olan diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de giremeyecek.

Kaya, yeniden Hollanda’ya gelmesi hâlinde 6 ay hapis cezasına çarptırılacak ve yeniden sınır dışı edilecek.

Uygulama Kimler İçin İşletiliyor?

Hollanda, “istenmeyen kişi” uygulamasını bugüne kadar genellikle hukuki olarak “ülkede bulunma hakkı olmayan ve güvenliği tehdit eden yabancı suçlular” için işletiyor.

Sınır dışı edilen kişilerin Hollanda ya da diğer Schengen ülkelerine en fazla 10 yıllık bir süre boyunca girmesine izin verilmiyor. “Ciddi tehdit oluşturan suçlular” için bu süre 10 yılın üzerine çıkabiliyor.

İtiraz Etme Hakkı Var

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı’nın, bu cezayı affederek “istenmeyen kişi” uygulamasına son verme yetkisi bulunuyor.

Ayrıca Bakan Kaya’nın Hollanda tarafından alınan bu karara itiraz etme hakkı da var.

Neler Oldu?

Hollanda, cumartesi günü bir etkinliğe katılmak üzere Rotterdam’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kaya’nın uçaklarının iniş iznini iptal etti. Bunun üzerine Kaya, Almanya üzerinden karayoluyla Rotterdam’a geçmeye çalıştı.

Hollanda polisi, önce Kaya’nın aracını sınırda durdurdu, daha sonra da Rotterdam Başkonsolosluğu’na girişine engel oldu. Bakan Kaya, “istenmeyen kişi” ilan edilip, sınır dışı edildi.

İlk Kez Bir NATO Müttefikine Uygulandı

Hollanda Televizyonu’nun değerlendirmesine göre, ilk kez bir müttefik ülkenin üst düzey yetkilisine böyle bir yaptırım uygulandı.

NATO üyesi bir ülkenin bakanına yönelik bu uygulamanın “ağır bir önlem” olduğu vurgulandı.

Dokunulmazlık Meselesi

Başbakan Binali Yıldırım Hollanda’yı, “Bakan Kaya’nın dokunulmazlığını görmezden gelmekle” suçlamıştı.

Ancak Hollanda, “İstemiyoruz, gelme.” uyarılarına ve uçuş izni verilmemesine rağmen kara yoluyla Almanya’dan geçen Bakan Kaya’nın diplomatik dokunulmazlığı bulunmadığını savunuyor.

Hollanda makamları, Türkiyeli bakanlara diplomatik temsilciliklerde kapalı bir grupla toplantı izni verildiğini, ancak Türkiye tarafının “tehdit içeren açıklamalarla konuyu çözümsüz hâle getirdiğini” savunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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