Bakan Kaya: Nijmegen Sınırından Almanya'ya Götürülüyorum 

Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmeyişine yönelik güncel durum hakkında paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmeyişine yönelik güncel durum hakkında paylaşımda bulundu.

Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor. Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AA