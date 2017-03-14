Bakan Kaya, Hollanda'nın Skandal Tavrını BM'de Anlatacak

»Ana Sayfa»Gündem
14.03.2017 20:26
Bakan Kaya, Hollanda'nın Skandal Tavrını BM'de Anlatacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Hollanda'da yaşanan diplomatik skandalı yarın BM Genel Kurulu'nda dünyaya duyuracak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaHollanda'da yaşanan diplomatik skandalı yarın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasında uluslararası kamuoyuna anlatacak.

Bakan Kaya, BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. oturumu toplantılarına katılmak için bulunduğu New York'ta Hollanda'da maruz kaldığı skandal tavrı ikili görüşmelerle muhataplarına aktarıyor.

"İnsan hakları ihlallerini diplomatik platformlarda dile getirecek"

Kaya yarın BM Genel Kurulu'nda Kadının Statüsü Komisyonunun 61. oturumu bakanlar toplantısında katılımcılara hitap edecek.

Bir kadın bakan olarak Hollanda'da maruz kaldığı diplomatik skandalı anlatacak Kaya'nın yaşanan insan hakları ihlallerini ikili görüşmeler de dahil tüm diplomatik platformlarda dile getireceği kaydedildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Bakan Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu.

Başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülen Kaya, bu ülkeden de Türkiye'ye dönmüştü.

AA

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hollanda ile Üst Düzey İlişkiler Askıya Alındı14 Mart 2017 Salı 00:01
  • "Biz OHAL İlan Edince Hepsi Ayakta, Kendileri 2 Saatte OHAL İlan Ediyor"13 Mart 2017 Pazartesi 22:09
  • KDP Sözcüsü: PKK Türkiye'deki Kürtlerin Baş Belası13 Mart 2017 Pazartesi 18:53
  • Bahçeli: Avrupa Ağır Hasta, Hollanda Komada13 Mart 2017 Pazartesi 17:54
  • Hollanda’ya Tepkisiz Kalan NATO ve AB Türkiye’ye ‘Gerilimi Düşür’ Diyor!13 Mart 2017 Pazartesi 17:41
  • The Times, Hollanda Başbakanı Rutte’yi Eleştirdi13 Mart 2017 Pazartesi 17:18
  • İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!13 Mart 2017 Pazartesi 12:25
  • Türkiye, Hollanda’ya İki Ayrı Nota Verdi13 Mart 2017 Pazartesi 12:08
  • Hollanda “Hayır!”cıları Siyasetçiden Saymıyor Herhalde!13 Mart 2017 Pazartesi 09:18
  • Danimarka Başbakan Yıldırım'ın Gezisini Ertelemeyi Önerdi12 Mart 2017 Pazar 21:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim