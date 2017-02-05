Bakan Işık'tan Pardus İşletim Sistemi Kullanmaya Davet Etti

»Ana Sayfa»Teknoloji
05.02.2017 15:12
Bakan Işık'tan Pardus İşletim Sistemi Kullanmaya Davet Etti
Milli Savunma Bakanı Işık, tüm kamu kurumları ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus'u kullanmaya davet etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm kamu kurumları ve vatandaşları milli işletim sistemi Pardus'u kullanmaya davet etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin 2016- 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı kapsamında milli işletim sistemi Pardus'un kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor. HAVELSAN ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 9 Eylül'de imzalanan protokolle de bununla ilgili yeni bir dönem başladı.

Milli işletim sistemi Pardus'un yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini "Stratejik iş alanı" olarak belirleyen HAVELSAN, dönüşüm ortağı olduğu projeye yönelik çalışmalara önce kendi bünyesinde oluşturduğu ekip ve test laboratuvarı ile başladı. HAVELSAN'da, mevcut ve yeni geliştirilen ürünlerin milli işletim sistemi Pardus'a uyumlu hale getirilmesi için de çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı ortaklıklar, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da Pardus'la ilgili faaliyetler sürüyor.

"Bilgisayarıma Pardus yüklettim"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuya ilişkin açıklamasında, TÜBİTAK mühendislerince hayata geçirilen milli işletim sistemi Pardus'a HAVELSAN'ın da dahil olduğunu belirtti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürütürken bilgisayarında bu sistemin yüklü olduğunu vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:

"Pardus'u verimli olarak kullanıyordum. Milli Savunma Bakanlığına geçince yine bilgisayarıma Pardus yüklettim. Asker Alma Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimiz gibi pek çok birimimizde Pardus'u yaygınlaştırıyoruz. Hem bu alanda dışa bağımlılıktan kurtularak dövizin yurt dışına çıkmasını önlüyor hem de siber güvenlik alanında bizim olan bir işletim sistemiyle daha emniyetli çalışıyoruz. Bütün resmi kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı, ücretsiz olarak edinebilecekleri Pardus'u kullanmaya davet ediyorum."

AA

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