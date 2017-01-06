Bakan Işık, Bedelli Askerlik Beklentisine Son Noktayı Koydu

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06.01.2017 16:25
Bakan Işık, Bedelli Askerlik Beklentisine Son Noktayı Koydu
Bakan Işık, terörle mücadele operasyonları ve Fırat Kalkanı sürerken bedelli askerliğin gündeme alınmayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik uygulamasının gündemde olmadığını, Fırat Kalkanı Harekâtı ve terörle mücadele sürerken böyle bir konuyu gündeme alamayacaklarını kaydetti.

Işık, HaberTürk televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Bedelli askerliğin gündemde olup olmadığını sorulması üzerine Işık, böyle bir gündemin olmadığını söyledi. Bakan Işık’ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Kısa ve orta vadede bedelli askerlik şu anda hükümet gündemimizde yok. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diğer taraftan Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyoruz. Bir tarafta orada canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bizim burada bedelliyi konuşmamız hiç doğru değil. Bu konuda benim tavrım net. Kısa ve orta vadede bedelli olayını kesinlikle düşünmüyoruz. Ama şartlar değişirse bir şey diyemem."

 

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