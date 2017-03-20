Bakan Çelik: 112 Üründe GDO Tespit Edildi
Hürriyet gazetesinin haberindeki “Adana’da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği olduğundan hacimli gösteren ve geç bayatlatan ‘ekmek katkı maddesi’nden GDO’lu soya çıktığı” iddiası üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada bu firmaya ve firmaya soya hammaddesi temin eden tedarikçi firmaya yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi. Yeni numuneler alınarak laboratuvara gönderildiği belirtildi.
Hürriyet’in haberindeki firmanın Adana’da 100 fırından 80’ine bu ürünü sattığını iddia etmesine yanıt olarak, “2016 ve 2017 yıllarında Adana'da 29 GDO denetimi yapılmıştır. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kıyma olarak tarif edilen soya eti kıyması denetiminde GDO tespit edilmiştir ve öngörülen cezai işlemler yapılmıştır” ifadesi kullanıldı.
Çelik, açıklamasında Türkiye genelinde yapılan denetimlerle ilgili de rakamlar verdi. Buna göre, 2016-2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapılırken bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi ve ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Çelik’in açıklamasının tamamı şöyle:
“Gıda arzı kadar güvenirliliği de son derece önemli bir konudur. Bakanlık olarak 6 bin 600 personelle sürekli gıda denetimleri yapıyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon 50 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik. Bunların sonucunda 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklardan dolayı 75 milyon TL para cezası kesilmiştir.
Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere pek çok ülkede Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) kullanımı belli ölçülerde serbesttir. Buna karşın ülkemizde gıdalarda GDO kullanımı kesinlikle yasaktır. Aykırı davrananlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.
Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bu arada, 2016 ve 2017 yıllarında Adana'da 29 GDO denetimi yapılmıştır. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kıyma olarak tarif edilen soya eti kıyması denetiminde GDO tespit edilmiştir ve öngörülen cezai işlemler yapılmıştır.
Öte yandan haberde bahsi geçen katkı maddesi üreten firmaya şimdiye kadar 8 gıda denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Ayrıca bu firmaya, soya hammaddesi temin eden tedarikçi firmaya da GDO denetimi yapılmıştır. Bu denetim neticesinde de her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.
Bu arada, bugün gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alınmıştır. En kısa zamanda laboratuar sonuçları belli olacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz.”
Kaynak: Al Jazeera, Hürriyet ve tarim.gov.tr
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