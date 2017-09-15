Bakan Arslan'dan 'Okul Servislerine' İlişkin Açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kars-Ardahan-Iğdır Günleri etkinliklerinin ardından basın mensuplarının okul servislerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Hem okul servisleri hem de diğer alanlarda çalışan servislere ilişkin yönetmeliği Bakanlık olarak çıkardıklarını ifade eden Arslan, Servis Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde bunların nasıl hareket etmesi gerektiğinin belli olduğunu söyledi.

Özellikle son günlerde gündeme gelen okul servislerinin teknik şartları taşıması ile veli, öğrenci ve servis şoförlerinin mağdur olmaması için bir çalışma yaptıklarını dile getiren Arslan, İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının teknik ekiplerinin yürüttüğü bir çalışmanın bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu çalışmada amacın, servis taşımacılığının çok daha iyi ve konforlu hale getirilmesi olduğuna dikkati çeken Arslan, öğrencilerin, insanların ve velilerin mağdur edilmemesinin yanında kolluk kuvvetlerinin gerekli denetimleri yaparken hangi kuralları ve belgeleri arayacakların belirlenmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Okul servislerine ilişkin konuyu çok önemsediklerine dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı gençlerin yetiştirilmesiyle ilgili bir alandan bahsediyoruz. O yüzden bu çalışmanın sonucu yönetmelik değişikliği gerektiriyorsa kesinlikle onu yapacağız. Hatta yönetmelik yetmez, yasal değişiklik gerekiyorsa ki onu da yapacağız. Çok hassas olduğumuz bir konu, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da çok önemsediği bir konu. Biz de üç bakanlık olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda okullarına gidip gelebilmesi için yapılan çalışma, 1 hafta daha devam edecek. Çünkü istiyoruz ki dört başı mamur bir düzenleme yapmış olalım, yeni bir eksiklik, aksaklık olmasın. Saha ile istişare içinde yapıyoruz ki masa başında aldığınız bir karar, sahada uygulanamaz olabilir. Sahada da gerek bizim taşradaki teşkilatlarımızla gerekse valilikler ve kolluk kuvvetleriyle sürekli istişare halinde yapacağımız uygulamanın en iyisi olabilmesi konusunda çalışmamızı devam ettiriyoruz."