“Bak, Suriyeliler Evine Dönüyor Sinan Oğan”

Ahmet Hakan, Suriyeli mültecilere karşı ırkçı bir tutum sergileyen Sinan Oğan’ı eleştirdi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’teki yazısı:

"HANİ “Suriyeliler evlerine dönsün” diyordun ya Sinan Oğan.

Aha bak:

Suriyeliler evlerine dönüyor.

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Bak, Halep’e 95 kilometre kalmış.

Bak, beyaz bir yığın gibi yerleştirilmişler kamyonet kasasına...

Bak, gidiyorlar bir daha dönmemek üzere.

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Hiçbir şey demeyecek misin Sinan Ogan?

Hadi konuş.

“Madem cenazeleri Suriye’ye gidebiliyor... O halde neden öldürülmeden önce gitmediler” falan türü akılcı açıklamalar yap.

Hadi.

Bak, malzemen de var.

*

Hani demiştin ya...

“Mülteci olanın, sıkıntı çekenin bu kadar çocuk yapması akıl kârı değil” diye...

İşte akıl kârı olmayan bir iş yapmaya kalkışan bir Suriyeli kadın, tabutunda gidiyor Suriye’ye...

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Mutlu musun Sinan Oğan?"