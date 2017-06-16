Bahreyn Katar'ı Yeni Yaptırımlar Uygulamakla Tehdit Etti!

Sputnik'e demeç veren Saati, "Eğer Katar, Washington, Moskova ve AB'yi ziyaret etmeye ve ticari ve askeri anlaşmalar yoluyla buradaki yönetimlerin desteğini almak için çalışmalara devam ederse, haklarımızı korumak için elimizde başka kozlar da var, olan bitene bakmakla yetinmeyeceğiz. Eğer Doha, eski çizgisinde hareket etmeyi sürdürürse ve politikasından vazgeçmezse, Katar'a yanıt vermek ve teröristleri durdurmak için farklı kararlar alacağız. Hukuki, siyasi ve diplomatik tedbirler…" ifadelerini kullandı.