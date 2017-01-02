Bahreyn'de Hapishane Basıldı, Mahkûmlar Kaçtı

Bahreyn'de hapishaneye düzenlenen baskın sonucu çok sayıda mahkûm kaçırıldı.

Bahreyn'deki bir hapishanede düzenlenen saldırıda bir polisin öldürüldüğü ve terör suçlamasıyla cezaevinde bulunan mahkûmların serbest bırakıldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jaw hapishanesinde yaşanan saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındığını aktardı. Bakanlık kaç mahkûmun serbest bırakılarak kaçtığını açıklamadı.

Jaw adlı hapishanede hem terör bağlantılı suçluların hem de siyasi tutukluların bulunduğu kaydedildi.