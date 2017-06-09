İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. BAHREYN

  4. Bahreyn’de de Katar’ı Desteklemek Suç Sayılacak!
Bahreyn’de de Katar’ı Desteklemek Suç Sayılacak!

Bahreyn’de de Katar’ı Desteklemek Suç Sayılacak!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’de de Katar’ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi.

A+A-

AA’da yer alan habere göre, Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar’a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de aynı şekilde, Katar’a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT