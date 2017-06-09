Bahreyn’de de Katar’ı Desteklemek Suç Sayılacak!

AA’da yer alan habere göre, Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar’a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de aynı şekilde, Katar’a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.