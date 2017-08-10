Bahreyn ve BAE, Hava Sahalarının Bir Bölümünü Katar’a Açtı

Merkezi Kanada’daki Montreal kentinde bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) sözcüsü Anthony Philbin, yaptığı açıklamada, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Katar Havayolları’na bazı hava koridorlarını açtığını, bunlar arasında geçici ve acil durum koridorları da bulunduğunu belirtti.

ICAO’nun 5 Haziran’dan bu yana Katar Havayolları’na hava koridoru sağlamak için Orta Doğu ülkelerindeki çeşitli ülkelerle çalıştığı bildirildi.

Montreal’deki “Olağanüstü” Toplantı

Katar’ın sunduğu şikâyet üzerine ICAO Konseyi, geçen ayın sonunda, Montreal’de “olağanüstü” bir toplantı gerçekleştirmişti.

ICAO, söz konusu ülkeleri, Chicago Sözleşmesi’ne uymaya ve sivil havacılığın sürdürülebilmesi için iş birliğine devam etmeye çağırmıştı.

“Ayrımcılık” Tepkisi

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim Saliti de ICAO’nun, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ı Chicago Sözleşmesi’ne uymaya davet etmesine ilişkin, “Abluka uygulayan ülkeleri sözleşmeye uymaya zorlayarak ilerleme katettik.” ifadesini kullanmıştı.

Saliti, söz konusu ülkelerin, Katar’a havadan abluka uygulayarak “ayrımcılık” yaptığını ve bunun da Chicago Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söylemişti.

Ne Olmuştu?

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran’da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’daki yönetimlerin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar’a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA