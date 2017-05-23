Bahreyn Polisi Şii Lider İsa Kasım'ın Evine Baskın Düzenledi
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkenin güvenliğini bozmak ve hakkındaki hapis cezasını uygulamak için İsa Kasım'ın evine baskın düzenledi.
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Başkent Manama'nın yakınlarında bulunan el Deraz bölgesine gerçekleştirilen baskına çok sayıda komanda katıldı.
Şii lider İsa Kasım geçtiğimiz günlerde 1 yıl hapis cezasına ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
Ülke içerisinde isyan çıkarmak ve güvenliği bozmak suçlarından yargılanan İsa Kasım'ın evinin etrafında toplanan bir grup vatandaş polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Kaynak: Star
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