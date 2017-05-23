İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. BAHREYN

  4. Bahreyn Polisi Şii Lider İsa Kasım'ın Evine Baskın Düzenledi
Bahreyn Polisi Şii Lider İsa Kasım'ın Evine Baskın Düzenledi

Bahreyn Polisi Şii Lider İsa Kasım'ın Evine Baskın Düzenledi

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkenin güvenliğini bozmak ve hakkındaki hapis cezasını uygulamak için İsa Kasım'ın evine baskın düzenledi.

A+A-

Başkent Manama'nın yakınlarında bulunan el Deraz bölgesine gerçekleştirilen baskına çok sayıda komanda katıldı.

Şii lider İsa Kasım geçtiğimiz günlerde 1 yıl hapis cezasına ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Ülke içerisinde isyan çıkarmak ve güvenliği bozmak suçlarından yargılanan İsa Kasım'ın evinin etrafında toplanan bir grup vatandaş polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Kaynak: Star

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT