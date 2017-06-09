Bahreyn Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor!

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Halife yarın Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada konuk bakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı ile yapılacak görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.