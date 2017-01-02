Bahreyn Cezaevi Firarında İran'ı Suçluyor

»Ana Sayfa»Bahreyn
02.01.2017 16:01
Bahreyn Cezaevi Firarında İran'ı Suçluyor
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Ceo Cezaevi'ne düzenlenen silahlı saldırının "İran destekli" olduğunu öne sürdü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ta yayın yapan İran'ın finanse ettiği "Ehl-i Beyt" adlı televizyon kanalının cezaevine düzenlenen terör saldırısını "başarılı bir eylem" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum, İran'ın terör saldırısıyla doğrudan bağlantısı ve desteği olduğunu, Bahreyn'in içişlerine müdahaledeki ısrarını ortaya koyuyor." denildi.

Ceo Cezaevi'ne dün düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, çatışma sırasında terör suçlusu 10 mahkum firar etmişti.

İRAN'LA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ GEÇEN YIL KESMİŞTİ

Bahreyn, yakın müttefiki Suudi Arabistan'ın geçen yıl Tahran yönetimiyle yaşadığı gerilimin ardından İran'la diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Ocak 2016 başlarında aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesi İran ile gerilime neden olmuş, Suudi Arabistan'ın İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına düzenlenen saldırıların akabinde Riyad yönetimi İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bahreyn daha önce de İran'ı "ülkenin içişlerine karışmak ve muhalif Şiileri desteklemek" ile suçlamıştı.

 

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