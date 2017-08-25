Bahçeli’ye Göre Irak Kürtlerinin ‘Bağımsızlık Referandumu’ Savaş Sebebi

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuyla sözleri şöyle:

“Barzani’nin Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye’nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır. Türk devleti sınır ötesinden silah çeken, bomba fırlatan, Türkiye’nin bölünme dinamiklerini harekete geçirmeyi aklından geçiren kim varsa haddini bildirmeli, kafasını koparmalıdır. Bu provokasyon miadı dolmuş Barzani’nin hayrına olmayacaktır. Rüzgar eken fırtına biçecektir.”