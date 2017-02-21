Bahçeli'den Yeni İdam Çıkışı: AKP Top Çevirmesin

MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezası tartışmalarıyla ilgili "AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, idam cezası tartışmalarını yeniden gündeme getirdi, "AKP top çevirmesin" dedi.

Bahçeli'nin ifadeleri şöyle:

"Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa, o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir."

"Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık?"

Bahçeli, partisinin yeni anayasaya verdiği destek nedeniyle gelen eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

"Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyor muşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?"

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