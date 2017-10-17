Bahçeli’den ‘Üniversite Sınavını Kaldıralım' Çağrısı

Bahçeli'nin konuşmasının konuyla ilgili kısımları şöyle:

Milli Eğitim sistemindeki karmaşa acilen çözülmelidir. Başka seçeneğimiz yoktur. Yaşadığımız onca kriz aslında MEB'deki zaafiyetlerden türemiştir. Sürekli sistemle oynamak mahsurludur. Elbette her hükümetin bir eğitim politikası vardır ama her bakan değişikliği yeni bir politikaya kapı aralıyorsa durup düşünmemiz gerekmektedir.

ÖĞRENCİLER HUZURSUZ

LYS ve YGS kaldırılmıştır. Yeni sistemde evlatlarımız 2 ayrı oturuma katılacaktır. Yeni sınav sistemi ilave sorunların doğmasına neden olmuştur. Öğrencilerimiz huzursuz olmuştur. Yeni sistemin oturması zaman alacak, kaynak ve emek israfına yol açacaktır. 1 milyon kişi başına düşen üniversite sayısı Türkiye'de 2.2 iken, bu sayı ABD, Danimarka, Malezya, Polonya, İsviçre ve Norveç'te 10'u geçmiştir. Türkiye olarak hala makul bir yol bulmaya çalışan ülke olmamız oldukça düşündürücüdür. Üniversite mezunu evlatlarımızın yüzde 35'i işsizdir. Getirilen yeni sistemin birçok sakıncalı yönü ile yine fayda sağlamayacağına dair endişemiz vardır.

GELİN ÜNİVERSİTE SINAVINI KALDIRALIM

Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir. MHP olarak hükümete teklifimiz şudur, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Sınav sistemlerindeki değişikliklerle günü kurtarmak belki mümkündür ama yarınları kaybedeceğimiz neredeyse kesindir.