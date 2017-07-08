Bahçeli'den İstanbul'daki Parti Teşkilatına Talimat

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü nedeniyle İstanbul'daki parti teşkilatları ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalması talimatı verdiğini bildirdi.

Yalçın, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, İstanbul İl Başkanlığına bugün talimat verdiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, verdiği talimatla Anamuhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin 2 gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü provakatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."

MHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binalarının provokasyonlara mahal vermemek amacıyla 10 Temmuz'a kadar siyasi faaliyetlere ara verdiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir." denildi.

AA