Bahçeli'den Erdoğan'a Sert FETÖ Yanıtı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sayın Erdoğan’ın, 24 Mayıs 2017’de Brüksel’e seyahati öncesinde üzücü ve üslup açısından sorunlu açıklamaları cevapsız kalmayacaktır." dedi.

Bahçeli önceki grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığını söylemiş ve FETÖ sanığı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı'nın tahliyesine tepki göstermişti.

Erdoğan da dün Bahçeli'ye "Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu, görevi, yeri olmadığı halde bu şekilde, yani AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil." diye yanıt vermişti.

İşte bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Bahçeli bugün sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, şu mesajları verdi:

ADALET HERKESE EŞİT UYGULANMALIDIR

İSPAT DEĞİL İCRAATIN KONUŞULMASI LAZIMDIR

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI İLE İLGİLİ BUGÜNE KADAR HİÇBİR ADIM ATILMAMASI MİLLİ VİCDANI SARSMIŞTIR

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Siyasette FETÖ temizliği yapılmadığı iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketinden önce havaalanında şunları söylemişti:

"Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Hep söyleriz, hukukta bir kaide var, 'Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir.' Kimse bu söyle, kalkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Yargı bu arada şu anda denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatine karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor ve denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Dolayısıyla bu yargıyla alakalı bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu, görevi, yeri olmadığı halde bu şekilde, yani AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil."