Bahçeli Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Referandum sonucuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Çok önemli bir başarı ve kazanımdır. Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içindeki olunmalı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonucuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Bahçeli "Çok önemli bir başarı ve kazanımdır. Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içindeki olunmalı." dedi.