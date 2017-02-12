Bahçeli, Neden 'Evet' Dediğini Madde Madde Açıkladı

MHP lideri Bahçeli partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Değerlendirme Oturumu sonrasında gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da düzenlenen 'Evet' kampında konuştu. Devlet Bahçeli, '16 Nisan’da Evet diyoruz. Bu evetle mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız, 18 yaşındaki gençlerimizin önünü açacağız, büyüyen Türkiye’nin 600’e çıkan milletvekili sayısını destekleyeceğiz, TBMM’de seçim dönemiyle Cumhurbaşkanlığı seçim dönemini 5 yılda bir ve aynı günde yapacağız, Meclisimizin yasama görevini güvenceye alacağız, meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz, devlet yönetimindeki fiili zorlamayı bitireceğiz, yasama, yürütme ve yargı arasında hatları kalın olarak çizeceğiz, ilk kez Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getireceğiz, yürütmedeki yetkiyi tek elde toplayarak devletteki karmaşayı sonlandıracağız' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa referandumu için, "Yenikapı ruhuna uygun hareket ettik" derken, "Her evet bizim için yemindir. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye için evet" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Ülkemiz için yeminimiz vardır ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir. Yemin Türkiye'nin hak ve çıkarlardır. Yemin Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Bağımsız yaşama ülküsüdür. Yemin 19 Mayıs 1919'daki ilk adım, 23 Nisan 1923'teki ilk açılış, 29 Ekim 1923'tür. Kardeşliğimizi korumaktır, yemin manevi borçtur. Yemin ettik, dönmeyeceğiz, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasındaki konuyla ilgili kısımlar şöyle:

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİYORUZ"

"Türkiye'nin hassas ve sıcak siyasi ortamında MHP'nin duruş, tutum, karar ve iradesini bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızın anlamlı, ufuk açıcı olduğunu düşünüyoruz.

Derdi millet olanın devası hizmettir. Sevdası vatan olanın sevdası devlettir. Ne istiyorsak Türkiye lehinedir. Nereye varmayı arzuluyorsak Türk milletinin varlığını güvenceye almak, geleceğe taşımak içindir. Türkiye'nin sorunlarından kurtulması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Muhalefet edemek, eksik aramak, kısır tartışmalara gömülmek olmadığını biliyoruz, gereğini yapıyoruz. Biz oyalanamayız, yerimizde sayamayız, korku tacirlerine aldırış edemeyiz, mevcutla avunamayız. Milletimizin huzuru için ön almalıyız. Bugüne kadar bunu yaptık, milliyetçilik milletin sürekliliğini, köklerinden koparılmadan yaşatılmasını ve yükseltilmesini hedeflemektedir.

"YEMİN ETTİK, DÖNMEYECEĞİZ, DURMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ülkemiz için yeminimiz vardır ve bu yemin bir kere edilmiştir. Bizim için yeminler uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir. Yemin Türkiye'nin hak ve çıkarlardır. Yemin Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Bağımsız yaşama ülküsüdür. Yemin 19 Mayıs 1919'daki ilk adım, 23 Nisan 1923'teki ilk açılış, 29 Ekim 1923'tür. Kardeşliğimizi korumaktır, yemin manevi borçtur. Yemin ettik, dönmeyeceğiz, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, Türk bayrağını dilediği, istediği yere ama öyle ama böyle dikeceğiz. Bir devleti devlet yapan egemenlik haklarıyla, vatan, millettir.

Töresiz Türk devleti olmaz. Töreyse devletin düzeni, kuruluş ruhudur. Bugüne kadar kavgaysa ettik, bedelse ödedik, yine yaparız. Ama mutlaka töremizi diri tutarız. Muhalefet partisi olarak milletimizin bizden taleplerini yerine getirdik. Parti olarak Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra 16 Nisan'da yapılacak referanduma bu şekilde yaklaşıyoruz. Milli mutabakatın şart olduğunu görüyoruz. Bizim ulaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye soluk aldırmanın, kaçınılmaz olduğunu mütalaa ettik. Yenikapı ruhuna uygun hareket ettik. Türkiye'nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdır. 367 takozu koyan sorumsuz ve ahmaklar sistem değişikliğinin önünü açmıştır.

"KİM NE YAPARSA YAPSIN..."

Açık ve tartışmasızdır ki bir hükümet sistemini değiştirmek için millete gidiyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle Türkiye'nin yönetim yapısı netleşirken, olması gereken kulvara gelmekterdir. Bütün yasalar için millet vardır, devlet ise bu yasaları millet adına uygulamaktadır. Devletini yıkan bir anayasa teklifi hem ahlaken, hem hukuken bize göre yok hükmündedir. İmparatorluk bünyesinden yetişen vatan evlatları, Türkiye Cumhuriyetini yıkılan enkaz üzerinden kurabilme başarsını göstermiştir. Anayasa'nın ilk 4 maddesi üzerinde tartışma yapılması hoşgörülemeyecektir. Evet diyenlerin ihanet ettiğini iddia edenler, cehaletin kayalıklarına toslamıştır. Kim ne yaparsa yapsın, Türk milletininin kendi kaderine çıkma hakkına operasyon yapamayacaklar. Miskin miskin yatıp, partimiz lehine hiçbir çalışma yapmayanların hayır koalisyonuna katılmaları kara mizahtır.

"EVET DİYECEK..."

Güçlü ve istikrarlı demokrasiler milli ve demokratik vatandaşlık kültürünü geliştirebilen ülkelerde yükselebilmektedir. 18 maddelik anayasa değişikliği demokrasimizi güçlendirecektir. Türkiye önüne tuzak kuranlar havalarını alacaklar. Bizim neznimizde evet diyen, hayır diyen bütün kardeşlerimiz saygıyı hak etmektedir. Kutuplaşmayı doğru bulmuyoruz. Ama biz parti olarak evet diyeceğimizi söylüyor, bunu savunuyoruz. 16 Nisan'da evet diyoruz. Evet diyecek, mahkemelerin tarafsızlığını sağlayacağız, 18 yaşındaki gençlerin önünü açacağız, büyüyen Türkiye'nin 600 vekilini destekleyeceğiz, TBMM ile Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yılda bir yapacağız, Gazi Meclisimizin yasama yetkisini güvenceye alacağız, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz, devlet yönetimindeki açmazı bitireceğiz, güçler ayrılığı arasında net çizgiler çekeceğiz, Cumhurbaşkanı'na cezai sorumluluk getireceğiz, kafa karışıklığını sonlandıracağız. Her evet bizim için yemindir. Millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye için evet."