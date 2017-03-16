Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil

»Ana Sayfa»Gündem
16.03.2017 09:31
Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil
Bahçeli: 'Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hükümetten bazı kişilerin ve gazeteci kılıklı bazı tetikçilerin “Sınır kapılarını açın, Suriyelileri Avrupa’ya gönderin” tarzındaki gayri insani düşüncelerini eleştirdi.

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli “Sabırlı olmak lazım. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil.” dedi.

unnamed-049.jpg

  • Yorumlar 2
    Diğer Haberler
  • KPSS'nin 420 Şüphelisine Daha Ayrı Ayrı Dava15 Mart 2017 Çarşamba 20:53
  • İstanbul ile Rotterdam’ın “Kardeş Şehir” Protokolü İptal Edildi!15 Mart 2017 Çarşamba 19:16
  • Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar15 Mart 2017 Çarşamba 16:52
  • “Hollanda Büyükelçimiz Burada, Gitmeyecek"14 Mart 2017 Salı 23:49
  • TBMM'de 18 Kanun Tasarısı Kabul Edildi14 Mart 2017 Salı 21:45
  • Bakan Kaya, Hollanda'nın Skandal Tavrını BM'de Anlatacak14 Mart 2017 Salı 20:26
  • The Times: Hollanda Tehlikeli Bir Yola Girdi14 Mart 2017 Salı 19:58
  • Çavuşoğlu’ndan AB’ye: 'Vize Serbestisi Olmazsa Adım Atacağız'14 Mart 2017 Salı 17:15
  • Adalet Divanı’nın Başörtüsü Kararına Türkiye’den İlk Tepki: Haçlı Saldırısına Dönüşüyor14 Mart 2017 Salı 15:01
  • “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”14 Mart 2017 Salı 12:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim