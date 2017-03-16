Bahçeli: Mültecileri Avrupa’ya Karşı Silah Olarak Kullanmak İnsani Değil

Bahçeli: 'Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hükümetten bazı kişilerin ve gazeteci kılıklı bazı tetikçilerin “Sınır kapılarını açın, Suriyelileri Avrupa’ya gönderin” tarzındaki gayri insani düşüncelerini eleştirdi. Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli “Sabırlı olmak lazım. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil.” dedi.