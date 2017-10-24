Bahçeli Kerkük’e ‘Özerklik’ İstedi

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Bahçeli, Heşdi Şabi ve Irak ordusunun Kerkük’e saldırısına değindi.

Baheçli’nin konuyla ilgili sözlerinden satır başları şöyle:

“Kerkük kurtarılmış, Türkmenler derin bir oh çekmiştir. Barzani’nin vahim hesap hatası sonucu, zorladığı referandum sonrası Irak’ta ortaya çıkan siyasi denklem Kerkük’ün statüsünün nihai çözümü için yeni bir süreç başlatmıştır. İlk etapta Kerkük’te güvenliği Irak ordusu ve federal polis sağlamalıdır. Irak ordusuna yardımcı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Teröristler tamamıyla sökülüp atılmalıdır.

Barzani'nin bağımsızlık sevdası şimdilik ve zorunlu olarak beklemeye alınmış, rafa kaldırılmıştır.

Haşdi Şabi'nin güvenlik konusunda görev üstlenmemesi büyük önemdedir. Irak Ordusu'na yardımcı olacak düzenlemeler yapılmalıdır.

Kerkük'ün nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde ilk adımda normalleşmenin sağlanması, bozulan nüfus yapısının ele alınması zorunludur.

Kerkük hiçbir vilayete bağlı olmayan özerk bir statüye kavuşturulmalıdır. Türkmenlerin yok sayıldığı bir Kerkük geçmişinden uzaklaşmıştır.

2003 yılından sonra Kerkük'e getirilenlerin ve Kerkük'ten çıkarılanların dönüşleri çözüm gibi görülmektedir. Irak'ın kurucu tüm halkları, Türkmenler, Araplar, Kürtler, Süryaniler ile diğer grupların hak ve hukukları korunmalıdır. Kerkük özel bir statüye kavuşturulmalıdır. Türkmene bakınca mezhep göremeyiz. Türkmene bakınca ayrılık gayrılık bilmeyiz.

Irak Başbakanı'na bunların hatırlatılması yararlı olacaktır. Türkiye 25 Eylül referandumunu tanımayarak Irak Merkezi Yönetimi'nin elini güçlendirmiş, cesaret aşılamış, Türkmen kardeşlerimizin umutlarını yeşertmiştir.”