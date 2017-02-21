Bahçeli İdam Mermisini Namluya Sürüyor!

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21.02.2017 12:09
Bahçeli İdam Mermisini Namluya Sürüyor!
MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezası tartışmalarıyla ilgili "AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, idam cezası tartışmalarını yeniden gündeme getirdi, "AKP top çevirmesin" dedi. 

Bahçeli'nin ifadeleri şöyle:

"Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa, o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir."

"Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık?"

Bahçeli, partisinin yeni anayasaya verdiği destek nedeniyle gelen eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

"Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyor muşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?"

"Partinizi kurun, karşımıza çıkın"

Bahçeli, 'hayır' kampanyası yürüteceklerini açıklayan MHP'li muhaliflere de parti kurmaları çağrısında bulundu:

"Nehrin kenarına kuyu kazılır mı? Bunların yaptığı budur. Aynen suyu kesilmiş değirmen gibi olduklarını anlamayacak kadar yollarını şaşırmışlar, Ankara'da toplaşmışlardır. Biz 'evet' diyoruz ya, bunlar ille de 'hayır' diyecekler. 'Hayır' desek, inanınız alayı birden 'evet' diye gezerlerdi. CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkozu yiyenler, ezberleri de bitince geriye sarmaya, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır. Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde kalır dedik, anlamadılar. Üstelik fikri mutasyona uğrayarak yörüngelerinden çıkıp kimliksizliğin ve hiçliğin kayalıklarına tosladılar. 'Hayır' diyorlarmış. Sizlerin bu kutlu davaya ne hayrınız geçti de aziz milletimizi 'hayır' demeye çağırıyorsunuz? Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim.

Kaynak: AA

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