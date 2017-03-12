Bahçeli: Hollanda’ya Gerekli Cevap Her Düzeyde Verilmeli
AA’da yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Avrupa’da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insni ve vicdani taleplere, izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Hollanda, soğanın virüs yemiş hâli olan laleyi soldurmuş, insanlığın yüz karası bir tutum takınarak hasım ülke hâline gelmiştir.” dedi.
“Beklentimiz Gerekli Cevabın Her Düzeyde Verilmesidir”
“Beklentimiz, Hollanda’nın gayr-i hukuki ve gayr-i ahlaki müdahalelerinin yanına bırakılmaması, bu ülkeye gerekli cevabın her düzeyde verilmesidir.” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hak ve çıkarlarını korkusuzca savunmak bizlerin, tüm vatan evlatlarının en temel haysiyet görevidir. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye yıkılmaz, aşılmaz, geçilmez bir kaledir. Türk milleti zulme karşı dayanışma içindedir.”
“Aziz Milletimiz 16 Nisan’da Bütün Çürümüş Odaklara Dersini Verecek”
MHP olarak Hollanda’yı lanetlediklerini belirten Bahçeli, “Bilinmelidir ki aziz milletimiz 16 Nisan’da Avrupa’ya, terör örgütlerine, Türkiye’nin kuyusunu kazmaya çalışan bütün çürümüş odaklara dersini verecek, sandıkta ‘evet’ diyecektir.” ifadesini kullandı.
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