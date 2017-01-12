Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı

»Ana Sayfa»Dünya
12.01.2017 17:03
Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin görevden alınan eski başkanı Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kendisine, cezaevinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin görevden alınan eski başkanı Ahmet Türk’ün sağlık sorununu anlattığını aktaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk’ün tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti:

“Meclis’e geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk’ün rahatsızlığı ileri aşamadaysa tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanması sağlanmalı.”

HDP’li Ahmet Türk 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

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