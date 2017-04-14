Bahçeli, 'Eyalet Sistemi' ile İlgili Son Sözünü Söyledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HaberTürk ve Show TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Eyalet sistemi tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları hatırlatılarak, "Açıklamaları yeterli buldunuz mu?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Bahçeli, "Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya 'hayır' kumpanyasının elemanları sürdürür. Zannediyorum onlar yapıyor. Çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'ın açılışlara katılarak Türkiye'yi gezdiğini ve kanaatlerini açıkladığını, Yıldırım'ın da olağanüstü bir performansla çeşitli programlara katıldığını, anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Bahçeli, bunları takip ettiklerini belirtti.
"EVET ÇİFTE SU VERİLMİŞ ÇELİK GİBİ OLMUŞTUR"
Bahçeli, kendilerinin de eleştirilere cevap vermeye çalıştıklarını dile getirdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:
"Şimdi bir partinin genel başkanı ve Başbakan, o partinin adayı olarak topluma mal edilmiş ve seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ağzına eyalet sistemini almıyor ise ve bunu bir danışman söylüyor ise bu danışman da Cumhurbaşkanının danışmanı ise o zaman aklınıza iki soru gelir. Bir, bundan bilgisi var mıdır cumhurbaşkanının? 'Ben söyleyemiyorum sen söyle' diye bir tartışma mı başlatmak istiyor? Yoksa bu danışman bir başka amaca hizmet ederek bu faaliyetleri sabote mi ediyor? Eğer bu, sabote ediyorsa 'Ben bu danışman ben de olsa atarım, kovarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz o kendisinin bileceği bir iş. Ama gerçek bu. Türkiye'nin bu kadar hassasiyeti ve referanduma iki gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar ve bunları da bazı gazetelerde, bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde, Twitter ile de insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yapıyorlarsa şimdi ben açıkça söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur.
Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'evet' en çok bir şekilde temsil edilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Dünden bu yanaki gelişmeler ışığında bunu söylüyorum. Bunları böyle yapıp, Twitter'da bilmem ne yaparak, sosyal medyada şunları yaparak ülkücüyü bunlar bu kadar saf, aptal mı zannediyorlar? Hiç mi düşünme sahibi değiller? Bunun arkasındaki oyunlar kimlerdir, bu tweetleri kim yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisinden hangi milletvekilleri kimleri arıyor, kimlerle konuşuyor? Bunları bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Kesin olarak söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibidir. Pazar günü kendini gösterecektir."
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