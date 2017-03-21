Bahattin Urlu Kardeşimizin Ablası Vefat Etti

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21.03.2017 12:36
Bahattin Urlu Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn

Bahattin Urlu kardeşimizin ablası Aysun Sultan Geçer tedavi gördüğü GATA’da vefat etti. Ablamıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.

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