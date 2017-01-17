Bahadır Kurbanoğlu’ndan, Y. Oğur ve Haksöz-Haber’i Hedef Gösteren Trollere Cevap

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17.01.2017 17:31
Bahadır Kurbanoğlu’ndan, Y. Oğur ve Haksöz-Haber’i Hedef Gösteren Trollere Cevap
Bahadır Kurbanoğlu, Yıldıray Oğur ve Haksöz-Haber’e iftira atarak hedef haline getiren trollere kendisinin hazırlayıp sunduğu Sözü Esirgemeden programından cevap verdi.

Trollerin çelişki ve tutarsızlıklarına çeşitli açılardan dikkat çekip eleştirilerde bulunan Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı video:

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