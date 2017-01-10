Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye'nin Suriye Politikasını Değerlendirdi
Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye’nin Suriye politikasını değerlendirdi.
Hilal tv’de Sözü Esirgemeden programını sunan Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye’nin Suriye politikasını değerlendirdi.
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