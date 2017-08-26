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‘Bağımsızlık Referandumu’nu ‘İsrail Parmağı’yla İzah Etmek

‘Bağımsızlık Referandumu’nu ‘İsrail Parmağı’yla İzah Etmek

Irak Kürdistanında yapılması planlanan ‘bağımsızlık referandumu’nun Türkiye’de siyaset ve medyada bulduğu yankıyı değerlendiren Bahadır Kurbanoğlu, ‘İsrail parmağı’na sığınarak yapılan kolaycı yorumları eleştiriyor.

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Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği Sözü Esirgemeden programının ilgili videosu:

 

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