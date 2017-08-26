‘Bağımsızlık Referandumu’nu ‘İsrail Parmağı’yla İzah Etmek
Irak Kürdistanında yapılması planlanan ‘bağımsızlık referandumu’nun Türkiye’de siyaset ve medyada bulduğu yankıyı değerlendiren Bahadır Kurbanoğlu, ‘İsrail parmağı’na sığınarak yapılan kolaycı yorumları eleştiriyor.
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Bahadır Kurbanoğlu’nun konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği Sözü Esirgemeden programının ilgili videosu:
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