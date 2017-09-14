'Bağımsızlık Referandumu'na Destek Kerkük Valisini Koltuğundan Etti!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük Valisi Necmeddin Kerimi'nin görevden alınmasını istedi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

SAYGI DUYULMALI DEMİŞTİ

"Referanduma karşı olan her kesimin görüşüne saygı gösteriyoruz. Ancak çoğunlukla referandumu isteyenlere de saygı duyulmalıdır." diyen Barzani, "Kerkük'te her zaman birlikte yaşam, barış ve kardeşlik kentin simgesi olarak kalmalıdır. Kimsenin, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarını bozmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Kürdistan halkı barışçıl bir toplum olduğunu ispatlamıştır." diye konuşmuştu.

Barzani, "Kerkük halkı kendi elleriyle kaderini tayin edecektir ve kaderinin tayin edilmesinin engellenmeye çalışılmasına da izin vermeyecektir." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimlerde kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Irak meclisi, yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA KATILACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Kerkük valisi Necmettin Kerim Irak Kürdistanında 25 Eylül'de yapılacak olan bağımsızlık referandumuna katılacaklarını açıklamıştı.