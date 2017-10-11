Bağdat’tan Referandumu Gerçekleştirenler İçin Tutuklama Kararı

Irak Federal Mahkemesi'nin 25 Eylül'deki referandumu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

Federal Mahkeme Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yazılı açıklamasında, "IKBY'de referandumun gerçekleştirilmesinde rol alan Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, mahkemenin, referandumda oy kullanan milletvekilleri hakkında görüş belirtme yetkisine ise sahip olmadığını açıkladı.

Irak meclisi daha önce, referandumda oy kullanan Kürt milletvekilleri hakkında işlem yapılması için Federal Mahkeme'ye yazı göndermişti.