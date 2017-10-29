Bağdat’tan Kerkük’te “Operasyon Komutanlığı” Talimatı

Doğu Dicle Operasyonlar Komutanı Fadıl Umran yaptığı açıklamada, “Federal hükümet, kentteki tüm güvenlik teşkilatlarını denetleyecek ve güvenlikten sorumlu olacak Kerkük Operasyon Komutanlığı’nın kurulması için Irak ordusuna talimat verdi.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, Umran, Kerkük’ün, devriye araçlarının konuşlandırılmasını ve petrol sahaları, stratejik tesisler, resmi kurumlarla kentin giriş çıkışlarının korunmasını içeren bir güvenlik planına tabi olacağını bildirdi.

Bağdat ordusu ülkenin güney, kuzey ve batısındaki 15 ilde güvenliği 10 Operasyon Komutanlığı’yla sağlıyor.

Bağdat ordusu, federal polis ve onlara destek veren Haşdi Şabi’den meydana gelen ortak güçler, 16 Ekim tarihinde Peşmerge’nin 2014’ten bu yana elinde tuttuğu Kerkük başta olmak üzere diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenleyerek buralarda kontrolü ele geçirmişti.