Bağdat’tan Erbil’e ‘Diyalog’ Adı Altında ‘Teslimiyet’ Çağrısı

Bağdat Hükümeti, havayolları, sınırlar, ülkenin doğal kaynakları, Peşmerge Güçleri, güvenlik kurumlarının teslimi, tartışmalı bölgelerin yasal uygulanması ve referandum sonucunun iptali karşılığında Erbil ile diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hiç şüphesiz ki Bağdat şartsız bir şekilde Erbil ile diyalog masasına oturmayacaktır. Bağdat’ın şartları; Irak’ın toprak bütünlüğü, havayolları, sınır kapıları, ülkenin doğal kaynakları, Peşmerge Güçleri, güvenlik kurumlarının teslimi, tartışmalı bölgelerin yasal uygulanması, referandum sonucunun iptali ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasaya karşı her girişiminin engellenmesi olacaktır.

Referandum ve sonucu ilişkin hiçbir şekilde konuşulmayacaktır. Irak Hükümeti, referandumun iptali için mahkeme kararına bağlıdır. Federal Hükümeti’nin Parlamento kararını uygulamaya koyma kararına ek olarak, güvenlik, referandum sonucu, Kürdistan Bölgesi’nin tüm imtiyazları bozulmuştur.”

Irak ve Heşdi Şa'bi güçleri, 16 Ekim'de Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait bazı peşmergelerin çekilmesi üzerine Kerkük ve çevresindeki bölgelere girdi.

Bu güçler, İran’ın desteğiyle 20 Ekim'de Erbil-Kerkük arasındaki karayoluna saldırdı. Peşmerge Güçleri saldırıyı geri püskürttü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil ile Bağdat’ın çatışmalara son verip, diyalog masasına oturmaları için çağrıda bulundu.