Bağdat'ta Şii Milisler Hükümet Güçleriyle Çatıştı

Irak'ın başkenti Bağdat kenti doğusunda bir kontrol noktasında Şii milis grubu Asaib Ehli Hak üyeleri ile Bağdat hükümeti güçleri arasında çatışma yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat kenti doğusunda Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir kontrol noktasında Asaib Ehli Hak ve Irak hükümet güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i rütbeli toplam 3 Irak polisi öldü. Yine çatışmaların yaşandığı sırada bölgeden geçmekten olan bir sivil de iki ateş arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, Şii milis grubu Asaib Ehli Hak üyelerinin Filistin Caddesi üzerinde bir kontrol noktasında durdurulduklarını ve buna gösterdikleri tepkinin kısa sürede çatışmaya dönüştüğünü ifade etti.

Asaib Ehli Hak

Asaib Ehli Hak grubu üyeleri, ABD Irak’tan çekilmeden önce Amerikan askerlerine birtakım saldırılar düzenlemişti. İran tarafından desteklenen Asaib Ehli Hak’ın bazı üyeleri de kendi ifadeleriyle "Hazreti Zeynep’in türbesini korumak" üzere Suriye'de bulunuyor.

"Her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz"

Şii milis güçlerinin çatı yapılanması olan Haşdi Şaabi’ye bağlı Asaib Ehli Hak grubu, geçtiğimiz sene Kasım ayında yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Haşdi Şaabi'nin Telafer'e girmesi konusundaki tutumununa sert şekilde tepki göstermişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada “Türkiye'nin Irak Başbakanı Haydar İbadi’ye Haşdi Şaabi'nin Telafer'e girmemesi uyarısına Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi terörü destekleyen ülkeler destek vermiştir. Biz de her türlü dış müdahaleyi reddediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Mepa News