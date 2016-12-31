Bağdat’ta Canlı Bomba Saldırıları: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı canlı bomba saldırılarında can kaybı sayısının 24’e, yaralı sayısının ise 38’e yükseldiği bildirildi.

Bağdat Sağlık Birimi’nden Hamid Cemal AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ın başkenti Bağdat’taki hastanelere Sink Çarşısı’ndaki canlı bomba saldırılarında hayatını kaybeden 24 kişinin cesedinin getirildiğini söyledi.

Cesetlerden 2’sinin canlı bomba eylemcilerine ait olduğunu aktaran Cemal, getirilen yaralı sayısının da 38 olduğunu kaydetti.

Emniyet güçlerinden Hatim el-Cabiri de saldırıların canlı bomba eylemcilerinin üzerilerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Daha önce 13 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.