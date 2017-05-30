Bağdat’ta Bir Bombalı Saldırı Daha: 8 Ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bulunan Şuheda Köprüsü’nün yakınlardaki halk çarşısında yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi.
AA’da yer alan habere göre, saldırıda 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Güvenlik çemberine alınan bölgeye ambulanslar sevk edilirken, ölü ve yaralılar yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Bağdat’ın merkezi Karrada’da dün gece yarısı meydana gelen bombalı saldırıda 11 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.
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