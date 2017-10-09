Bağdat Yönetiminden IKBY'ye Karşı Cep Telefonu Hamlesi

Hükümetten yapılan açıklamada, GSM operatörlerinin federal hükümetin kontrolünde olması ve merkezlerinin Bağdat'a taşınması gerektiği belirtildi.

Karar, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alındı.

Bağdat yönetimi hangi operatörlerin karardan etkileneceğini açıklamadı.

Ancak kararın Erbil merkezli Korek ve Süleymaniye merkezli Asiacell şirketlerini hedeflediği sanılıyor.

Irak'taki diğer GSM operatörü ise Bağdat merkezli Zain.