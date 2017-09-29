Bağdat Yönetimi Sınır Kapılarını İşgale Hazırlanıyor

Bağdat Hükümetinin Savunma Bakanlığıdan yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.