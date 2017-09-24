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Bağdat Rejiminden Irak Kürdistanı’na Ültimatom

Bağdat Rejiminden Irak Kürdistanı’na Ültimatom

​​​​​​​Irak hükümeti, IKBY'den tüm sınır kapılarını ve havaalanlarını Bağdat yönetimine teslim etmesini istedi.

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Irak hükümeti 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandum önce Irak Bölgesel Kürt Yönetimine ültimatom verdi. Bağdat Yönetimi; IKYB’den tüm sınır kapıları, havaalanlarının kontrolünü derhal Bağdat yönetimine vermesini istedi.  Ayrıca komşu ülkelerden, petrol ve sınır konusunda sadece Bağdat ile ilişki kurmasını istedi.

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