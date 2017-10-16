Bağdat Rejimi ve Haşdi Şabi Güçleri Kerkük’e Saldırı Başlattı
Bağdat yönetimi güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi çetesi, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere bir saldırı başlattı.
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Bağdat yönetimine bağlı güçlerin Kerkük kent merkezindeki askeri üs ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçtiğini açıkladı.
Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Iraklı güçler ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu'dan topyekün harekete geçtiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu güçlerin amacının, Kerkük kentine girip Peşmerge'nin kontrolündeki "K1 Askeri Üs" ve petrol kuyularını almak olduğu kaydedildi.
Kerkük'teki Halid askeri kampının Haşdi Şabi’nin eline geçtiği açıklandı.
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