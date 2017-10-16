HAKSÖZ-HABER

Hâlbuki Irak merkezi hükümetinin bu beyanının hemen arkasından IKBY’de en üst düzeyde açıklama yapılarak “PKK’nın Kerkük’e yerleştirildiği” iddiası yalanlanmıştı. Üstelik de Irak ordusunun ve İran destekli Haşdi Şa’bi çetesinin Kerkük’e dönük taarruzunun hemen arkasından geldiği Bağdat hükümetinin bu beyanının müdahaleye uygun zemin hazırlamak amacıyla başvurulan bir yalandan ibaret olduğu çok açıktı. Ama Türkiye Dışişleri her halde “dostluk hukuku”ndan olsa gerek Bağdat hükümetinin beyanını esas alarak ikaz etmeyi, iftira ve saldırıya maruz kalan tarafın beyanına yeğliyor. Bu, daha düne kadar PKK ile mücadelede “güvenilir müttefik” olarak algılanan Barzani’ye sırtını dönen ve yine dün zalim görülen Bağdat hükümetini şimdi dost görüp üzerine toz kondurtmama siyasetinin iktidarı daha ne tür çelişki ve haksızlıklara sürükleyeceği de kendisinden neler götüreceği de muhasebe edilmeyecek gibi…

Bugün sahibini adeta “Bağdat ne derse o!” noktasına getiren mevcut akıl tutulması bakalım daha ne zamana kadar sürecek…

Dışişleri Bakanlığı’nın Bağdat hükümetinin yalan beyanı üzerine Barzani’ye yaptığı ikazdan:

“IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır…

Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz."