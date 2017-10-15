Bağdat: Kerkük'te PKK Varlığı Savaş İlanıdır

Irak Milli Güvenlik Konseyi (MGK), Kerkük’te resmi güvenlik mekanizması dışında silahlı grupların bulunmaması uyarısı yaparak, PKK’nın Kerkük'teki varlığının, savaş ilanı olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden, bugün Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında Bağdat’ta toplanan MGK'de alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Kerkük’te resmi güvenlik mekanizmasının dışında silahlı grupların bulunması konusunda uyarıyoruz. Kerkük’te hüküm süren partilerin (KYB ve KDP) PKK’yı şehre getirmesine sessiz kalınamaz. Bu diğer Iraklılara (Kürtler dışındaki halklara) ve nizami güvenlik güçlerine savaş ilanıdır.” ifadelerine yer verildi.