Bağdat, Irak Kürdistanı'ndaki Bankalara Kapatma Emri Gönderdi

Reuters, Iraklı banka yetkililerine dayandırdığı haberinde, kapatma emrinin dolar satış yasağı ile ilgili olduğunu duyurdu. Yetkililer yasak ile IKBY'ye dolar akışını durdurmanın hedeflendiğini belirtti.

Şubelerin kapatılması için son tarih olarak 14 Kasım verildi. Bu tarihe kadar şubelerini kapatmayan bankalara ceza verilecek.

Hükümetteki bir finans danışmanı "Merkez bankası IKBY'deki yerel banka sektörü ile ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyor" dedi.

Merkez Bankası'nın Ekim ayında aldığı dört Kürt bankasına dolar satmama kararının da geçerliliğini koruduğu belirtildi.